Météo: le temps qu’il fera ce week-end au Maroc

Les prévisions de la journée du samedi 26 mai 2018, de la Direction de la météo nationale annoncent des formations brumeuses possibles la matinée et la nuit sur les côtes atlantiques nord et centre.

Il y aura une « infiltration de nuages bas » assez denses sur le littoral atlantique nord et centre avec bruine locale. La météo évoque l’apparition de nuages cumuliformes et instables en après-midi sur les reliefs du haut et du moyen, débordant la nuit sur le Saiss et par endroits sur le Rif et la Méditerranée avec ondées ou averses parfois orageuses. La ciel sera peu nuageux à clair ailleurs.

La météo annonce aussi un vent modéré à assez fort de secteur sud sur le sud-est et le sud de l’oriental et faible à modéré de nord à ouest ailleurs.

Les températures minimales seront de l’ordre de 04 à 09°C sur les reliefs, de 09 à 14°C sur le nord de l’Oriental, le Saiss, Chaouia et les plateaux des phosphates et d’Oulmès et de 14 à 19 °C sur les plaines, les côtes, le sud de l’Oriental, le Souss, le sud et le sud-est du pays.

Les températures maximales de l’ordre de 13 à 18°C sur les reliefs, de 18 à 23°C près des côtes, de 23 à 28 °C sur le nord de l’Oriental, le Saiss, les plaines et le Souss et de 28 à 33°C sur le sud de l’Oriental, le sud-est et les provinces sud. La mer sera belle à peu agitée sur le Détroit et la Méditerranée, agitée entre Dakhla et Lagouira et peu agitée à agitée ailleurs.