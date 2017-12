Météo: le temps qu’il fera au Maroc par régions ce vendredi

Il va encore pleuvoir ce vendredi dans plusieurs régions du Maroc. C’est surtout dans le nord du royaume que les précipitations vont tomber.

À Rabat, le ciel sera couvert (entre 18 et 8 degrés pour les minimales), ce qui est également le cas pour Casablanca (19-9). Il pleuvra à Tanger et dans la région (18-9). Marrakech et les régions du sud seront épargnées par la pluie.

Voici par ailleurs les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 29 décembre et la nuit suivante, établies par la Direction de la météorologie nationale. – Nuages assez denses sur l’extrême Nord-ouest du pays avec risque de quelques gouttes de pluies la matinée sur le Tangérois, le Loukkos, l’ouest du Rif et le nord du Gharb.

– Nuages bas avec bancs de brume ou de brouillard la matinée et la nuit sur les côtes, le nord des provinces du Sud et les vallées du bassin du Moulouya.

– Gelée ou verglas localement sur les reliefs et les hauts plateaux la nuit et la matinée.

– Temps stable avec ciel clair à peu nuageux sur l’ensemble du pays.

– Vent modéré de secteur Est sur les provinces du Sud et de l’Ouest sur le Tangérois et faible à modéré de secteur Nord à variable ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de -02 à 03°C sur les reliefs de l’Atlas et le sud de l’Oriental, de 04 à 09°C sur le nord de l’Oriental, le Sud-Est, le Rif, le Saiss, les plateaux de phosphate et d’Oulmès, Rhamna, Tensift, Tadla, et le Nord-est des provinces du Sud et de 10 à 15°C ailleurs.

– Températures maximales oscillant entre 8 et 14°C sur les reliefs, 15 et 20°C sur l’Oriental, le Saiss, le Tangérois et les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les côtes méditerranéennes et les plaines atlantiques, de 20 à 25°C sur les plaines intérieures, le Souss, le Sud-est et les provinces du Sud.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Mohammedia et Tarfaya, et agitée ailleurs.