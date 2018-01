Météo: rafales de vent et fortes pluies prévues au Maroc

De fortes pluies parfois orageuses de 25 à 50 mm seront enregistrées, du vendredi à 22h au samedi à 9h, dans les villes suivantes: Tanger, Fahs-Anjra, Larache, Ouazzane, Chefchaouen, Kénitra et Safi, a précisé la même source, ajoutant que des pluies de 20 à 30 mm intéresseront, durant la même période, Rabat, Salé, Mohammedia, Skhirat-Témara, Casablanca, El Jadida, Essaouria, Berrechid, Nouaceur et Ben Slimane.

