Météo: pluie et neige dans des régions du Maroc

Météo – Ce week-end sera sous le signe de la pluie et de la neige dans des régions du Maroc. D’après les prévisions de la direction de météorologie nationale, des pluies ou averses et orages par endroits toucheront le nord l’ouest et les reliefs de l’Atlas.

Et à partir de lundi, ces précipitations concerneront notamment les villes de Kénitra, Rabat, Casablanca, Tanger, Tétouan, Larache, Chaouen, Nador, Al Hoceima, Marrakech, Agadir, Béni Mellal et Ifrane.

Samedi et dimanche, le temps sera relativement froid sur les reliefs et les Hauts plateaux, en particulier la matinée et la nuit. Le ciel sera passagèrement nuageux avec ondées éparses sur les plateaux des phosphates et d’Oulmès, le Souss, le Tangérois, le Rif occidental, les régions voisines de l’Atlas et les versants sud-est. Quelques flocons de neige sont également prévus sur les sommets du Haut-Atlas.

Par ailleurs, le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest à sud sur les provinces sahariennes, faible à modéré de secteur nord sur l’Oriental, de sud à ouest prédominant ailleurs. La mer sera peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit, entre Tanger et Mehdia et entre Tan Tan et Laâyoune, agitée à forte entre Boujdour et Lagouira et agitée ailleurs.

Les températures minimales seront de l’ordre de -4 à 2°C sur les reliefs, de 2 à 7°C sur l’Oriental, le sud-est, l’intérieur du Loukkos et du Gharb, le Saiss et les plateaux des phosphates et d’Oulmès, de 7 à 12°C sur les plaines nord et centre, le Souss et les plaines intérieures et de 12 à 15°C sur le sud du pays.

Quant aux températures maximales, elles varieront entre 7 à 11°C sur les reliefs, 11 et 16°C sur l’Oriental, le Saiss, les côtes méditerranéennes et Oulmès, 16 et 22°C sur les plaines atlantiques nord et centre, les plaines intérieures, le Souss, les versants sud-est et les provinces du Sud et entre 21 et 24°C sur l’extrême sud du royaume.

