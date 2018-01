Météo: pluie dans plusieurs villes du Maroc ce vendredi

Météo – Le temps sera encore pluvieux ce 19 janvier dans plusieurs villes du Maroc. Des pluies et averses localement importantes sont prévues sur l’est de la Méditerranée et du Rif, le nord de l’Oriental et le Haut et le Moyen Atlas. Ces précipitations devraient concerner Nador, El Hoceima, Berkane, Oujda, Azilal, Ouarzazate, Midelt, Errachidia, Khénifra, Ifrane, Boulmane, El Hajeb, Midelt, Taza et Béni Mellal.

Le temps sera froid sur les reliefs, l’Oriental et les versants sud-est avec gelée ou verglas. Il sera passagèrement nuageux sur le nord et le centre, l’ouest de la Méditerranée et le sud de l’Oriental avec faibles ondes localisées. Des chutes de neige sont prévues sur les reliefs du Haut et du Moyen Atlas à des hauteurs dépassant 1500 mètres. Le vent sera modéré de nord sur l’Oriental et les provinces du sud avec chasses sables par endroits et faible à modéré d’ouest à variable ailleurs.

Les températures minimales seront de l’ordre de -4 à 2°C sur les reliefs de l’Atlas et le sud de l’Oriental, de 2 à 8°C sur le Rif, le nord de l’Oriental, les versants sud-est, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, de 8 à 13°C sur le Loukkos, le Gharb, la Chaouia, Chiadma, les plaines intérieures, la Méditerranée et l’est des provinces du sud et de 13 à 16°C ailleurs. Les températures maximales varieront entre 3°C et 8°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, 11 et 17°C sur le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le nord de l’Oriental et la Méditerranée, 16°C et 21°C sur les plaines atlantiques, les versants sud-est et le nord des provinces du Sud et entre 22°C et 26°C sur le sud des provinces sahariennes.

Par ailleurs, la mer sera peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et entre Tanger et Larache, forte à très forte entre Casablanca et Tarfaya et agitée à forte ailleurs.