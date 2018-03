Météo Maroc: voici les régions où il va encore pleuvoir

Des pluies fortes allant de 70 à 100 mm sont prévues du jeudi à 11h au vendredi à minuit dans les provinces de Chefchaouen, Ouezzane, Al-Hoceima (reliefs), Larache, Taza et Taounate, précise la météo qui prévoit également de fortes pluies (de 40 à 60mm) le vendredi, de 6h à minuit, dans la préfecture de Tanger-Assilah et les provinces de Fahs-Anjra et Tétouan.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK