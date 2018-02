Météo Maroc: vents violents et fortes averses dans plusieurs villes

Des vents forts à violents et de fortes averses orageuses seront enregistrées, mercredi et jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, indique la météo nationale dans un bulletin spécial.

