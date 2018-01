Météo au Maroc: neige et pluie ce mardi

Météo – A l’instar du weekend, ce mardi 9 janvier sera également pluvieux d’après les prévisions de la direction de météorologie nationale.

Des nuages de plus en plus denses avec pluies ou averses sont, en effet, prévus à partir de l’après-midi sur le Nord-ouest jusqu’au nord du Gharb, s’infiltrant la nuit sur les plaines au nord de Safi, le Saiss, le Moyen Atlas, la Méditerranée et le nord de l’Oriental. Le temps froid persistera sur les reliefs et les hauts plateaux avec gelée ou verglas avec le risque de quelques flocons de neige par endroits. Sur les provinces du sud, on aura droit à quelques formations brumeuses le matin par endroits tandis que le ciel sera peu à passagèrement nuageux ailleurs. Le vent sera modéré à parfois assez fort de sud à sud-ouest sur le nord-ouest du pays, modéré à faible de sud à ouest sur la moitié du nord du pays et de secteur sud sur la moitié sud.

La vague de froid se poursuit et les températures minimales varieront entre -5 et 0° sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, entre 0 et 5° sur le nord de l’Oriental, le sud-est, le Saiss, Rehamna, Tensift et le Haouz, entre 5 et 10° sur les côtes nord et centre, le reste des plaines, les plateaux de phosphate et d’Oulmès, le Souss et le nord des provinces Sud et entre 10 et 15°C sur le sud des provinces sahariennes. La mer sera peu agitée à belle sur la Méditerranée et agitée à forte sur le Détroit et le long des côtes atlantiques.

Joint par Le Site info, le chargé de communication de la direction de météorologie nationale, Houssine Youaâbed, avait annoncé qu’il pleuvra encore pour le reste de la semaine dans plusieurs régions du Maroc.

(avec MAP)