Météo au Maroc: ce qui vous attend en février

A propos de la vague de froid, Youaâbed a confié que le mercure montera dans les régions de l’ouest en particulier et la température sera stable au niveau des reliefs et du sud de l’Oriental.

Joint par Le Site info, le responsable communication de la direction de météorologie nationale, Houcine Youaâbed, a affirmé que d’importantes averses et chutes de neige sont prévues à partir du dimanche 4 février dans la majorité des villes du royaume. Elles concerneront principalement les reliefs, les plaines du Rif et les hauts plateaux et seront accompagnées de grandes perturbations météorologiques.