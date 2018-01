Météo: les villes où il va pleuvoir ce week-end au Maroc

Météo – Le Maroc aura encore de la pluie pour le weekend du 27 et 28 janvier.

D’après la direction de la météorologie nationale, des nuages denses sur l’Oriental, l’Est de la Méditerranée, le Rif et probablement le Saiss donneront des pluies ou averses parfois orageuses. Ces précipitations concerneront les villes Oujda, Nador, Berkane, Figuig, Jerada, Saidia, Tanger, Tétouan, Chefchaouen, Taounate, Al Hoceima, Fès et Meknès.

Quelques chutes de neige sont également prévues sur le Rif, l’Oriental, le Moyen Atlas et le Nord du Haut Atlas à partir de 800m.

Le temps restera froid notamment sur les reliefs, le Sud-est, l’Oriental et les hauts plateaux. Le ciel sera peu à passagèrement nuageux sur le reste Nord avec risque de quelques gouttes éparses par moments, et ciel peu nuageux ailleurs.

Un vent modéré à assez fort de secteur Nord touchera les côtes Centre et les provinces Sud et sera faible à modéré de Nord à Est ailleurs.

Les températures minimales seront de l’ordre de -7 à -1°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, de 1 à 4°C sur l’Oriental, les versants Sud-est, le Saiss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès et les plaines à l’Ouest de l’Atlas, de 4 à09°C sur la Méditerranée, le Tangérois, le Souss et les plaines atlantiques et de 9 à 15°C sur les côtes Centre et les provinces Sud.

Les températures maximales varieront entre 2 et 7°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, 7 et 12°C sur l’Oriental, le Saiss, les plateaux des phosphates et Oulmès et sur les versants Sud-est, 12 et 17°C sur le Méditerranée, le Tangérois et les plaines, 17 et 22°C sur le Souss, les côtes Centre et Sud et le Nord des provinces Sud et entre 22 et 27°C sur l’extrême Sud.

S.L.