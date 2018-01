Météo: les régions où il va encore pleuvoir au Maroc

La météo prévoit également de fortes ravales de vent du dimanche 7 janvier à 12h au lundi à 3h. On apprend aussi que de fortes rafales de vent de 60 à 80 km/h concerneront Tata, Assa-Zag, Essemara, Guelmim, Tan Tan, Tiznit (reliefs), Taroudant (reliefs) et Ouarzazate.

De fortes pluies de 30 à 50 MM seront également enregistrées lundi de 00h à 15h dans les régions de Kénitra, Larache, Chefchaouen, Ouazzane, Taounate, Sidi Kacem, Rabat et Salé, ajoute la même source, notant que des pluies et averses orageuses avec grêle par endroits intéresseront ces régions durant la même période.