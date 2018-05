Météo: le temps qu’il fera ce dimanche au Maroc

Les prévisions de la météo nationale pour la journée du dimanche 13 mai 2018, sont les suivantes:

Température en hausse sur l’est et le sud-est du pays.

Nuages bas matinaux près des côtes et les plaines intérieures avec quelques formations brumeuses par endroits.

Nuages faiblement instables sur le haut et le moyen atlas avec risque d’averses et d’orages par endroits l’après-midi.

Ciel peu nuageux ou ensoleillé ailleurs.

Vent de nord modéré à assez fort sur les côtes centre et sud et faible à modéré de sud-ouest sur le sud-est, de nord prédominant ailleurs.

Chasses sable assez fréquentes sur les provinces sud.

Température minimale de l’ordre de 06/12 °C sur les reliefs, 10/16 °C sur le Saiss, l’Oriental, le littoral méditerranéen, les plaines nord et centre, les plateaux de phosphates et d’oulmès et le nord des provinces sud et de 16/22 °C sur le sud-est et le sud des provinces sahariennes.

Température maximale de l’ordre de 18/24 °C sur les reliefs, les côtes, le littoral méditerranéen et le nord de l’oriental, 25/30 °C sur les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines intérieures, le saiss, Abda, Chiadma, l’Oriental et le nord des provinces sud et de 30/37 °C sur les plaines de Tadla, Rehamna, Tensift, le Souss, les versants sud-est et le sud du pays.

Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à forte devenant localement forte à très forte l’après midi entre Essaouira et Cap Ghir.