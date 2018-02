Météo: le temps qu’il fera au Maroc ce dimanche 25 février

Certaines régions ne seront pas encore concernées par la pluie ce dimanche au Maroc. C’est le cas de Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger et Fès où il y aura encore du soleil jusqu’à lundi.

Ce dimanche, le temps sera relativement froid sur les reliefs, le Sud-est et les hauts plateaux, la matinée et la nuit. Le ciel passagèrement nuageux avec faibles ondées éparses sur les provinces du Sud.

Il y aura des passages nuageux devenant denses le soir et la nuit suivante avec pluies ou averses parfois orageuses sur les provinces du Sud, le Souss et les régions centre. Le ciel sera peu à passagèrement nuageux ailleurs. Il y aura un vent modéré à localement assez soutenu de secteur sud-ouest sur les provinces sahariennes et faible à modéré, de secteur ouest à nord sur l’Oriental, de secteur sud sur le Sud-est et de secteur nord à variable ailleurs.

Il y aura aussi des rafales de vent modérées de sud sur les provinces sahariennes et par endroits sur le sud de l’Atlas. Les températures minimales vont varier de -04 à 03°C sur les reliefs de l’Atlas, de 03 à 07°C sur l’Oriental, le Rif, le Sud-est, l’intérieur de Chaouia et les plateaux de phosphate et d’Oulmès, de 06 à 12°C sur les plaines nord et centre, le Souss et les plaines intérieures et de 12 à 16°C sur le sud du pays.

Enfin, pour les températures maximales: elles seront entre 08 et 13°C sur les reliefs, 13 et 18°C sur l’Oriental, la rive méditerranéenne et les plateaux de phosphate et d’Oulmès, 17 et 23°C sur le Saiss, le Tangérois, Chaouia, Chiadma, les versants sud-est et le nord des provinces du Sud et entre 23 et 28°C sur l’intérieur du Loukkos, de Doukkala et d’Abda, les plaines de Tadla, Rhamna, Tensift et le reste des provinces du Sud.

Profitez du dimanche, car à partir de la semaine prochaine, il y aura de la pluie dans plusieurs régions.