Météo: la pluie reviendra-t-elle dans les prochains jours au Maroc?

Joint par Le Site info, Houcine Youaâbid, responsable communication à la Direction de météorologie nationale, a affirmé que ces précipitations modérées commenceront à partir de la soirée du mercredi 24 janvier. Elles concerneront le littoral, le Rif et les plaines et seront accompagnées de formations brumeuses au niveau de plusieurs régions. Les grandes villes ne seront concernées par la pluie qu’en fin de semaine.

