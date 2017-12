Météo: la pluie est de retour au Maroc

Bonne nouvelle pour les agriculteurs. La météo de mercredi a prévu des pluies ou averses sur le Rif, le Saiss et l’intérieur du Loukkos.

Il y aura des pluies généralement faibles sur le Tangérois, les plaines atlantiques au nord d’El Jadida, le Gharb, les plateaux de phosphate et d’Oulmès, le Moyen Atlas, la Méditerranée et le nord de l’Oriental. Le ciel restera peu à passagèrement nuageux sur le reste du Nord et clair à peu nuageux ailleurs. Les grandes villes comme Casablanca, Rabat et Tanger, sont concernées par la pluie ce mercredi.

Joint par Le Site info, le responsable communication de la Direction, Houssine Bouabid, a confié que des averses modérées sont prévues au Nord, sur les côtes atlantiques, le Nord d’El Jadida, le Gharb et le Saïss. Des pluies orageuses toucheront le Rif et le Moyen Atlas. Interrogé sur le risque de sécheresse au Maroc, le responsable a souligné que cette année est exceptionnelle, vu l’absence de pluies, mais les dernières averses qu’ont connues les différentes régions du Maroc ont finalement sauvé la saison.

Les températures minimales varieront entre -5 et 00°C sur les reliefs, 00 et 05°C sur les hauts plateaux orientaux, le Sud-est et les plateaux de phosphate, 05 et 10°C sur le nord de l’Oriental, le Saiss, les plaines de Tadla, Rhamna, l’intérieur de Doukkala et d’Abda, le Souss et le nord des provinces du Sud et entre 10 et 15°C sur le littoral méditerranéen, le Tangérois, le Loukkos, le Gharb, la Chaouia, les côtes atlantiques et l’extrême sud du pays.

Les températures maximales oscilleront entre 04 et 10°C sur les reliefs, 10 et 15°C sur l’Oriental, le Saiss et les plateaux de phosphate, de 15 et 20°C sur le sud-est, la rive méditerranéenne, le Tangérois, le Loukkos, le Gharb, la Chaouia, les plaines de l’ouest de l’Atlas, le Souss et le nord des provinces du Sud et entre 20 et 25°C sur l’extrême sud du pays.