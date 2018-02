Météo: il va faire très froid au Maroc ce jeudi

Selon les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 8 février 2018, de la Direction de la météorologie nationale, il va faire très froid au Maroc.

Le temps sera froid, notamment sur les reliefs, le Sud-est, les Hauts plateaux, l’Oriental et l’intérieur du pays.

Par ailleurs, il y aura des averses orageuses modérées à localement fortes sur les côtes ou nord de Tarfaya, les plaines Nord et Centre, la Méditerranée et le Tangérois.

Des chutes de neige sont prévues sur les reliefs du haut et du moyen Atlas, le Rif, l’Anti-Atlas, le Sud-est, le Sud et l’Oriental et les hauts plateaux au-delà de 900m.

Les températures minimales de l’ordre de -08 à 04°C sur les reliefs, de -03 à 00 °C sur le sud de l’Oriental et les hauts plateaux, de 00 à 05 °C sur le Saiss, le Nord de l’Oriental, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, le Gharb, le Loukkous et sur les plaines Nord et de 06 à 11 °C sur le Souss, les côtes centre, les provinces du Sud.

Les températures maximales de l’ordre de -02 à 06°C sur les reliefs, de 05 à 10 °C sur les plateaux, 07 à 13 °C sur les plaines intérieures nord et centre et le Sud-est, de 12 à 17 °C près des côtes , le Souss et le Nord des provinces du Sud et de 16 à 22 °C sur l’extrême Sud du pays.

Enfin la, mer sera peu agitée sur la méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Larache, forte à très forte entre El Jorf et Boujdour et agitée à forte ailleurs.