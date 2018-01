Météo: pourquoi fait-il si froid au Maroc ?

Les Marocains n’en peuvent plus de la vague de froid qui traverse le pays depuis quelques jours et qui devrait, selon la direction de la météorologie nationale, durer jusqu’au mercredi 31 janvier.

Joint par Le Site info, Houcine Youaâbed, responsable communication à la DMN, a expliqué que ce froid de canard qui touche actuellement plusieurs villes et régions du royaume est dû à une baisse de la pression atmosphérique. Cette dernière a touché, d’abord, les régions du nord avant de se déplacer au centre. « Cette baisse est accompagnée de masses d’air en provenance du nord de l’Europe et se dirigeant vers les reliefs et les haut et moyen Atlas », a-t-il précisé, ajoutant que le mercure affiche, ces jours-ci, entre -6°C et 0°C dans la nuit et entre 0°C et 5°C en journée.

Cependant, Youaâbed a souligné que le temps devrait s’améliorer à partir de l’après- midi du mercredi 31 janvier. De son côté, la température connaîtra une légère hausse, l’occasion de se débarrasser du blues de l’hiver.

S.L.