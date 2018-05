Météo: découvrez le temps qu’il fera ce dimanche au Maroc

Les prévisions de la météo nationale pour la journée du dimanche 20 mai 2018, sont les suivantes:

Nuages instables dès la fin de la matinée sur les reliefs de l’Atlas, leurs régions voisines, ainsi que sur les versants Sud-est, le Rif, l’Oriental et pouvant déborder sur le Saiss et les plateaux de phosphates et d’Oulmès avec ondées ou averses orageuses par endroit.

Nuages bas sur les plaines nord et centre et le nord-ouest des provinces du Sud avec formations brumeuses par endroits la nuit et la matinée ou parfois de la bruine sur les côtes centre.

Ciel peu nuageux ou dégagé ailleurs.

Vent modéré de Nord sur les provinces du Sud et faible à modéré de Nord à Ouest en général ailleurs.

Températures minimales de l’ordre de 05 à 10°C sur les reliefs et le Sud de l’Oriental, de 09 à 14°C sur l’Oriental, la méditerranée, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, Abda et Chiadma et de 15 à 20°C ailleurs.

Températures maximales de l’ordre de 12 à 17°C sur les reliefs et le sud de l’Oriental, de 16 à 22°C sur les côtes nord et centre, la rive méditerranéenne, le nord de l’Oriental, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, le nord des côtes sud et les versants est de l’Atlas, de 22 à 28°C sur le Tangérois, Loukkoss, le Saiss, le Gharb, le Souss, Chaouia, Doukkala, Abda, Rehamna et Tensift et de 27 à 34°C sur le Sud-est et le Sud du pays.

Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée sur le littoral.