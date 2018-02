Météo: de la pluie dans plusieurs villes du Maroc pendant deux jours

On apprend aussi que les provinces de Sidi Kacem, Sidi Slimane, Moulay Yakoub, Fès, Meknès, Ouazzane, Driouech et Nador connaîtront également des averses orageuses modérées, pouvant être parfois fortes, le mardi entre 6h00 et 18h00.

Dans un bulletin spécial, la météo nationale précise que les averses orageuses localement fortes concerneront, du lundi à 15h au mardi à 12h, les provinces d’Al Haouz, Azilal, Beni Mellal, Khénifra, Chichaoua, El Jadida, Sidi Bennour, Safi, Essaouira et les reliefs de Chtouka Ait Baha et de Tiznit.