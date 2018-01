Météo au Maroc: voici où la neige va tomber à partir de samedi

Le temps assez froid se fera aussi sentir sur les plaines à l’ouest de l’Atlas et les côtes méditerranéennes avec des températures minimales de 03 à 07°C, et des températures maximales de 08 à 13°C, conclut le communiqué.

Des températures variant entre -03/02°C et 03/08°C concerneront les provinces de Chefchaouen, Al Hocheima, Ouazzane, Taounate, Taza, Sefrou, Guercif, Fès, Meknes, El Hajeb, Khemisset, Khouribga, Taourirt, Oujda, Jerada, Errachidia et Tiznit.

On apprend également qu’un temps froid avec des températures oscillant entre -9/-3°C et -2/4°C concernera, du samedi 6 au mardi 9 janvier, les provinces d’Ifrane, Midelt, Azilal, Al-Haouz, Béni-Mellal, Khénifra, Chichaoua, Boulmane, Tinghir, Taroudant, Ouarzazate et Figuig.