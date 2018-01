Météo au Maroc: voici les villes où il va pleuvoir ce week-end

La pluie est de retour pour ce week-end du 13 et 14 janvier. D’après les prévisions de la direction de météorologie nationale, un ciel passagèrement à souvent nuageux sur les côtes entre El Jadida et Safi, et sur la rive méditerranéenne et le haut Atlas donnera des précipitations à partir de cet après-midi.

Elles concerneront également le Tangérois, le Loukkos, le Gharb, la Chaouia, l’Ouest du Rif, le Saiss, le Moyen Atlas et les plateaux des phosphates et d’Oulmes où les nuages deviendront de plus en plus denses en fin de journée. Les pluies toucheront ainsi Casablanca, Berrechid, Settat, Khouribga, Benslimane, El Jadida, Safi, Benguerir, Marrakech, Tanger, Ksar El Kbir, Larache, Tétouan, Chefchaouen, Azilal Ouarzazate, Errachidia, Fès, Meknès, Ifrane, Taza, Midelt, Khénifra, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Moulay Bouselham et Ouezzane.

Par ailleurs, le temps froid avec gelée persistera sur les reliefs et les hauts plateaux. Des nuages bas avec bancs de brume ou de brouillard sont prévus sur les côtes atlantiques et les plaines intérieures tandis que le ciel sera peu nuageux sur le reste Nord et clair en général ailleurs. Le vent sera modéré à parfois assez soutenu de secteur sud sur le Nord et modéré de secteur nord sur les provinces du sud.

Les températures minimales varieront entre -3 et 2°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, entre 2 et 7°C sur l’Oriental, le Nord-ouest, le Saiss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, le Sud-est et les plaines intérieures, entre 7 et 12°C sur la Méditerranée, les Côtes et les plaines atlantiques Nord et Centre, le Souss et le Nord des provinces du Sud et entre 12 et 18°C sur le reste des provinces du Sud. Les températures maximales, elles, seront de l’ordre de 5 à 10°C sur les reliefs, de 11 à 16°C sur l’Oriental, le Saiss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, la Méditerranée, le Tangérois, le Loukkos, le Gharb, la Chaouia et Doukkala, de 16 à 21°C sur le Sud-Est, le reste des plaines, le Souss et les côtes Centre et Sud et de 22 à 28°C sur les provinces du Sud.