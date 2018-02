Météo au Maroc: retour des pluies à partir du jeudi

Après deux semaines de temps clément, les pluies seront de retour dans plusieurs villes du Maroc à partir du jeudi 22 février.

Joint par Le Site info, le responsable communication de la météorologie nationale, Houcine Youaâbed a affirmé que ces prochaines précipitations, modérées à faibles, concerneront le Rif, la Méditerranée, et quelques régions du Grand et Moyen Atlas. Ces pluies sont prévues à Kénitra, Rabat, Casablanca, Oujda, Nador, Al Hoceima, Marrakech, Agadir, Tétouan, Tanger, Larache, Chaouen, Ifrane, Béni Mellal, Fkih Ben Salah, Fès et Meknès.

Il a précisé qu’une pression atmosphérique empêchera ces averses de toucher les autres régions du Maroc.

En revanche, les températures resteront stables dans la plupart des villes et varieront entre -3°c et 3°C la nuit et entre 6°C et 14°C.

A noter que la moyenne des précipitations enregistrées récemment dans plusieurs régions du Maroc a connu une amélioration considérable par rapport à la normale.

