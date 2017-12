Météo au Maroc: la journée sera pluvieuse dans plusieurs régions

Bonne nouvelle pour les Marocains, les agriculteurs en particulier. La direction de la météorologie nationale a annoncé que la journée du jeudi 28 décembre sera encore pluvieuse. Des passages nuageux denses donneront des pluies sur le Tangérois, le Rif, le Loukkos, le Gharb, le Sayss, le Moyen Atlas, l’Oriental et le nord d’El Jadida. Le ciel sera peu à passagèrement nuageux sur le reste du nord et peu nuageux ailleurs.

Les températures minimales seront de l’ordre de 2/4°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, de 4/9°C sur le sud de l’Oriental, le Rif, les plaines atlantiques et de 9/14°C sur la Méditerranée, le Saiss, le Loukkos, le Tangérois, le Gharb, les plaines atlantiques nord et centrales, le Souss et les provinces du Sud.

Concernant les grandes villes, Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir et Fès ne seront pas concernées par la pluie. Mais il pleuvra à Tanger.

Les températures maximales seront de l’ordre de 6/11°C sur les reliefs, de 11/16°C sur l’Oriental, le Saiss, le Tangérois, Oulmas et les plateaux de phosphate, de 16/21°C sur la Méditerranée, les plaines intérieures, les plaines atlantiques, le Souss et l’est des provinces du Sud et de 21/25°C sur l’ouest des provinces du Sud.

La mer sera belle à peu agitée sur la Méditerranée, très agitée sur le Détroit et agitée entre Tanger et Mehdia.