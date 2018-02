Météo au Maroc: bonne nouvelle pour ceux qui détestent le froid

Bonne nouvelle. Les températures vont remonter progressivement dans plusieurs villes du Maroc à partir du week-end prochain.

Joint par Le Site info, le responsable communication de la direction de la météorologie nationale, Houcine Youaâbed, a affirmé que les pluies se poursuivront le 9 février, en plus d’importantes chutes de neige dans plusieurs régions.

Youaâbed a également précisé que le mercure montera d’un cran à partir du dimanche 11 février, soulignant que le temps sera stable dans la plupart des régions à partir de la semaine prochaine.

Par aileurs, le ciel sera nuageux, à partir de ce 9 février, avec averses orageuses sur la Méditerranée et le nord de l’Oriental. Ces averses concerneront Taza, Nador, Al Hoceima, Taounate, Berkane, Oujda, Tanger, Tétouan et Larache.

Des chutes de neige sont prévues sur les reliefs du Haut et du Moyen Atlas ainsi que sur les hauts plateaux orientaux à partir de 1.500m.

Les températures minimales seront de l’ordre de -8 à -4°C sur les reliefs, de -5 à 0°C sur le sud de l’Oriental et les hauts plateaux, de 0 à 5°C sur le Saiss, le Nord de l’Oriental, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et sur les plaines Nord, de 4 à 9°C sur le Souss, les plaines atlantiques, la rive méditerranéenne et l’extrême nord-est des provinces du Sud et de 9 à 12°C ailleurs.

Températures maximales varieront entre -2 et 5°C sur les reliefs, 5 et 10°C sur les plateaux, 7 à 13 °C sur les plaines intérieures nord et centre et le Sud-est, 12 et 17°C près des côtes, sur le Souss et le nord des provinces du Sud et entre 16 et 22°C sur l’extrême sud du pays.

S.L.