La messe de minuit a été célébrée dans 25 villes au Maroc

Cette période est l’une des plus importantes dans la religion chrétienne. La messe de minuit, qui précède le jour de Noël, a été célébrée dans vingt-cinq villes au Maroc, à l’image de la Cathédrale Saint-Pierre de Rabat ou un grand dispositif sécuritaire et policier a été mis en place.

Au Maroc, il y aurait plus de 30.000 chrétiens. Un chiffre approximatif car beaucoup vivent dans la discrétion la plus totale, surtout les Marocains qui se sont convertis en catimini.