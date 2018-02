Message du roi Mohammed VI à la reine Elisabeth

A cette occasion, le roi Mohammed VI se félicite également des liens d’amitié solide et d’estime mutuelle existant entre les deux familles royales et de coopération fructueuse unissant les deux pays.

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur à la Reine Elisabeth, ainsi qu’à l’ensemble des membres de la famille royale. Il souhaite aussi davantage de progrès et de prospérité au peuple britannique.