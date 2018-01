Melillia: des Marocaines prises au piège dans des salons de massage

Des jeunes et belles filles, originaires de plusieurs villes marocaines, mais surtout de la région de Nador, sont sous l’emprise d’un réseau international de prostitution organisée. Croyant pouvoir travailler dans des salons de coiffure et de massage de Melillia, elle se voient contraintes d’offrir d’autres services plus intimes aux clients.

Depuis décembre dernier, rapporte le quotidien Assabah, les services sécuritaires de Nador enquêtent sur l’affaire de ces jeunes filles que le réseau attire en leur faisant signer des contrats factices et en leur faisant miroiter la perspective de toucher de gros salaires. Le témoignage de deux d’entre elles, originaires de Fès est assez éloquent sur ces pratiques. Contactées par l’une de leurs connaissances sur les réseaux sociaux, elles ont d’abord été priés de signer certains documents et de faire des démarches pour l’obtention du visa Schengen.

Sitôt dit, sitôt fait! Départ pour Bni Nsar, puis pour la ville occupée de Melillia. Là, travail normal pendant deux jours, dans un salon dont le responsable est un ressortissant d’un pays arabe. Celui-ci leur a demandé, le troisième de porter des habits plus « légers », de se maquiller de façon plus séduisante et de se comporter avec les clients masculins « d’une autre manière ».

Les deux jeunes filles ont eu alors à supporter menaces et pression, selon leurs déclarations à une association des droits de l’Homme, à l’instar d’autres de leurs collègues, issues particulièrement de la province de Nador et qui n’ont besoin de leur CIN pour se rendre à Melillia.

Toutes de condition modeste, elles se sont retrouvées dans des salons dirigés par des étrangers, où elles ont été contraintes d’exercer le plus vieux métier du monde, au lieu du travail de masseuse pour lequel elles avait cru avoir été recrutées. Certaines, originaires de Nador, ont été rapprochées par des coiffeuses exerçant à Melillia pour » travailler » avec la perspective de toucher gros.

Les témoignages des deux Fassies sont corroborés par des publications sur les réseaux sociaux, faisant état d’un réseau de prostitution organisée qui piège des jeunes Marocaines en leur faisant croire qu’elles travailleront dans des salons de coiffure et de massage. Et qu’elles ont la possibilité d’obtenir une carte de séjour leur permettant de s’installer légalement et pour une longue durée à Melillia.

Larbi Alaoui