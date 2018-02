Melilla: des Marocaines exploitées dans des films hot

Plusieurs victimes marocaines ont été entendues, dévoilant l’enfer qu’elles vivaient entre l’exploitation, la menace et les abus sexuels. Elles participaient à des films à caractère pornographique et travaillaient dans des maisons closes.

La police de Melilla enquêtait depuis un an sur un réseau criminel exploitant des mineures marocaines. Selon le journal Assabah, la guardia civil a inculpé plusieurs personnes impliquées dans ce réseau de traite des blanches, de trafic humain et d’esclavage.