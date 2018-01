Meknès: un enfant séquestré et torturé par son père (VIDEO)

« Un enfant de 7 ans a été séquestré et torturé par son père à El Haj Kaddour dans la région de Meknès », révèle Najia Adib, présidente de l’association « Touche pas à mon enfant! » à Le Site info.

« Où sont les associations? Où sont le ministère de la Solidarité, de la famille et du développement social et celui de la Santé? », s’interroge Adib. Et d’ajouter que « nous n’avons rien dans ce pays! ». Surprise par les mois de tergiversations des autorités compétentes sur cette douloureuse affaire, alors que l’enfant souffre toujours du sadisme de son père, elle confirme avoir déposé plainte auprès du procureur général du roi contre le tortionnaire qui détient son fils dans la banlieue de Meknès. Et cela, depuis novembre dernier.

La présidente de « Touche pas à mon enfant! » a précisé que le père, qui avait déjà été arrêté pour les mêmes ignobles faits, ne s’est pas défait de sa brutalité inqualifiable. Ainsi, immédiatement après sa libération, son caractère sadique a refait surface et il a récidivé. Les habitants de la ferme où le tortionnaire enferme son fils dans une chambre, sont témoins du calvaire quotidien de l’enfant. De même que dans une vidéo, la mère de la victime, qui avait fui le caractère violent de son mari, témoigne des supplices subis par son fils.

Chaimaâ Habab