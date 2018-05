Meknès: un cycliste meurt dans un terrible accident

La même source a ajouté que l’ambulance a fait plus d’une heure de retard pour arriver sur les lieux de l’accident, soulignant que plusieurs personnes sur place ont entamé un sit-in et coupé la route aux conducteurs.

