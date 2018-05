Meknès: le prince Moulay El Hassan a présidé l’ouverture du SIAM

Le prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, mardi à Sahrij Souani à Meknès, l’ouverture de la 13ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM 2018).

Organisé du 24 au 29 avril sous le Haut patronage du roi Mohammed VI, autour du thème « La logistique et les marchés agricoles », le 13ème SIAM connait la participation de 1.400 exposants en provenance de 70 pays

Organisé depuis 2008 par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, cet événement de référence du secteur agricole aux niveaux national et international permet chaque année d’exposer le bilan du Plan Maroc Vert, ses réalisations et les orientations stratégiques pour l’avenir de l’agriculture marocaine, dont le modèle de développement économique et social est considéré comme une référence.