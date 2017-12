Meknès: elle se jette du 3ème étage avec ses enfants

Le corps du bébé est actuellement à la morgue de l’hôpital Mohammed V à Meknès et une équipe médicale suit de près l’état de la mère et de l’enfant qui a déjà subi une intervention chirurgicale au niveau de la colonne vertébrale et du crâne.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK