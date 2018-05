Meknès: attention aux faux billets de 100 dirhams

Les mis en cause, aux multiples antécédents judiciaires, ont été appréhendés dans les villes de Meknès et d’El Hajeb avec en leur possession 125 billets contrefaits de 100 dirhams, destinés à la mise en circulation sur le marché, indique un communiqué de la DGSN.

