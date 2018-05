Mehdia: deux jeunes périssent par noyade

La plage de Mehdia est l’une des plus belles des côtes atlantiques du Royaume! Elle est, de l’avis de tous, aussi l’une des plus dangereuses. Et les victimes de la mer ne se comptent plus depuis belle lurette.

Les dernières en date se sont noyées vendredi, quelques instants avant la rupture du jeûne.Il s’agit, selon les sources de Le Site info, d’une jeune fille et de son compagnon qui se sont noyés.

Les témoins, présents sur les lieux du drame ont vainement tenté de sauver l’un d’eux, mais la mort a eu, hélas, le dernier mot.

