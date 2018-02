Médiouna: le Maroc dit (enfin) adieu à la plus grande décharge du pays

Le nouvel espace, qui est une propriété du conseil de la ville, est d’une superficie de 35 hectares, dont 7 hectares seront consacrés provisoirement à l’enfouissement des ordures pendant une période transitoire d’un an et demi.

