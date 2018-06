Mawazine: la DGSN intervient après des menaces de mort contre une chanteuse

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet près la cour d’appel afin d’élucider les tenants et les aboutissants de ces actes criminels.

Les services de la sûreté nationale avaient diligenté une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent au sujet d’un message menaçant une chanteuse arabe de mort en cas de sa participation à un festival qu’abrite la ville de Rabat, précise la DGSN, notant que les recherches et investigations minutieuses menées dans ce cadre ont permis d’identifier et d’arrêter le suspect au douar El Khelaief Had Soualem dans les environs de la ville de Berrechid.

La police de Rabat a arrêté, vendredi matin, un homme âgé de 26 ans. Il est accusé d’avoir adressé un message via les réseaux sociaux, contenant des menaces de mort et qui porte atteinte à l’intégrité physique des personnes, indique la DGSN dans un communiqué.