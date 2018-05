Mauvaise nouvelle pour ceux qui prennent l’autoroute Casa-El Jadida

Autoroutes du Maroc invite les usagers empruntant l’autoroute dont le sens Casablanca vers El Jadida de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de Lissasfa, et emprunter la Route Nationale N°1, puis rejoindre l’autoroute au niveau de l’échangeur Had Soualem.

La circulation sera suspendue provisoirement dans les deux sens de la circulation sur le tronçon autoroutier entre les deux 2 échangeurs de Lissasfa et de Had Soualem .