Mauritanie: Ould Abdelaziz reçoit un émissaire du polisario

Les relations maroco-mauritanniennes vont-elles connaître de nouvelles turbulences diplomatiques? En tout cas, le chef d’Etat du voisin du sud a reçu un envoyé polisarien, jeudi dernier à Nouakchott, rapporte le quotidien Al Massae de ce week-end des 12 et 13 mai.

Des sources mauritaniennes ont relevé que, selon Mohamed Akhdadd, membre du Polisario, cette visite concerne « les relations bilatérales, la situation dans la région et les efforts conjugués des Nations Unies et de l’Union africaine pour trouver une solution juste, équitable et pérenne au conflit ».

La visite, précise le journal, entre aussi dans le cadre des efforts des séparatistes qui essaient de récuser toute relation avec Hezbollah et préparatifs de plan militaire, avec son soutien logistique et de connivence avec son allié iranien.

A noter que des émissaires polisariens se rendent de plus en plus fréquemment en Mauritanie. Et ils y sont reçus aussi bien par de hauts responsables du gouvernement, comme par le chef d’Etat lui-même. Mohamed Ould Abdelaziz avait ainsi reçu, il y a un mois, un envoyé du chef des séparatistes, Brahim Ghali. L’agence de presse mauritanienne avait alors rapporté que « les deux parties avaient discuté des derniers développements concernant le Sahara et l’importante de la concertation pour trouver une issue à cette question en vue d’éviter de futurs embrasements dans la région ».

Quant au Royaume, il réfute tout rapport entre sa décision de rompre ses relations diplomatiques avec le pays des Mollahs et la situation régionale internationale où s’est empêtré l’Iran en intervenant dans plusieurs régions du monde. Pour Rabat, la rupture avec l’Iran est le résultat du soutien militaire et logistique du Hezbollah libanais apporté aux séparatistes du Polisario, de connivence avec Téhéran. Ce qui menace la paix et la sécurité du Maroc.

Larbi Alaoui

