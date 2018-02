Martil: un caïd accusé d’avoir abusé d’une mineure

Le quotidien ajoute que le caïd fait des mains et des pieds pour se réconcilier avec la victime. Il lui a proposé de l’épouser et de mettre ainsi fin à tous ces conflits.

La décision de Laftit est tombée après auditionde la jeune fille qui a confié des détails intimes au sujet du mis en cause. Elle a ainsi livré les noms de ses proches, l’histoire de leur première rencontre dans l’un des événements culturels à Fnideq et décrit minutieusement les meubles de son appartement. Le caïd l’avait même présentée comme sa future épouse à sa mère.

A en croire le journal Assabah, la victime, originaire de Fnideq, a accusé le mis en cause d’avoir abusé d’elle avant d’atteindre la majorité, lui promettant le mariage. Quelques mois après, le caïd a décidé de se débarrasser de sa conquête et de balayer tous les rêves qu’il lui avait promis. Il l’a ainsi, à plusieurs reprises, tabassée et chassée de sa maison avant de porter plainte contre elle pour effraction de domicile.