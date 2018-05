Marrakech: il viole l’époux de sa maîtresse

La victime a déposé plainte à la gendarmerie royale. L’amant et la maîtresse ont ainsi été arrêtés et placés en garde à vue sur instruction du parquet général.

La gendarmerie royale d’Ourika, dans les environs de Marrakech, a inculpé le 24 avril, un homme et sa maîtresse, accusés d’adultère et de mise en danger de la vie d’autrui.