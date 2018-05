Marrakech. Vidéo de la honte: voici les nouvelles du procès

Pour rappel, la gendarmerie royale avait inculpé l’accusé principal, celui qui a filmé la vidéo et une troisième personne chez qui l’extrait de la tentative de viol a été trouvé dans son téléphone. L’auteur principal de la tentative de viol est poursuivi pour formation d’un gang criminel, détournement de mineure, usage de violence, de chantage et diffamation.

