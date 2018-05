Marrakech: une touriste agressée à cause d’un plat à 800 dirhams !

La touriste, le propriétaire du restaurant et les employés ont été entendus au commissariat de Jamaâ Lefna pour approfondir l’enquête et entamer une procédure judiciaire.

Le lendemain, la touriste revient au même restaurant et commande le même plat. Cette fois, le propriétaire des lieux lui ramène une addition de 800 dirhams ! En colère, elle exige des explications au sujet de cette différence de prix et dénonce les manigances du propriétaire. Ce dernier l’a ainsi violemment insultée et a fait appel à ses employés pour l’intimider. Le drame a été évité de justesse après l’intervention des autorités présentes sur place.

D’après une source de Le Site info, l’histoire a commencé lorsque la victime a dîné dans la célèbre place de la ville ocre. Tout se passait à merveille jusqu’à ce qu’elle découvre qu’elle devait payer 400 dirhams pour le plat qu’elle a consommé. Pourtant, les prix étaient bel et bien affichés sur le menu et ne correspondaient pas à l’addition.

Marrakech est une ville merveilleuse, mais certains escrocs nuisent à sa beauté, et ils ne représentent pas tous les Marrakchis. Une touriste étrangère a été agressée physiquement et verbalement le 5 mai par le propriétaire d’un restaurant à Jamaâ Lefna, à Marrakech.