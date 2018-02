Marrakech: une femme tente de corrompre un commissaire

La prévenue a été ainsi interpellée et soumise à une enquête judiciaire. Elle a été placée en garde à vue pour les besoins de l’enquête afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la mise en cause (51 ans), a tenté de corrompre l’officier de police en lui proposant une somme de 1000 dh pour engager une procédure judiciaire en sa faveur dans le cadre d’un conflit de voisinage et de violence, précise la DGSN.