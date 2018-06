Marrakech: un shooting « sexy » conduit à l’arrestation de sept mannequins

Selon une source de Le Site Info, les autorités, après un léger interrogatoire, ont constaté que les jeunes femmes ne disposaient pas d’une autorisation de tournage délivrée par les services compétents. D’autant plus que le shooting se déroule dans un lieu public, en plein Ramadan, ce qui risque « d’ébranler la foi et la sécurité spirituelle » des Marocains.

