Marrakech: un imam violeur sévissait depuis 20 ans

La même source a ajouté que la jeune fille n’avait d’autres solutions que d’avouer le scandale à sa famille et à la gendarmerie royale qui a immédiatement inculpé l’imam. Ce dernier a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet général, pour élucider les circonstances de ce viol.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK