Marrakech: un ex-conseiller communal tabasse une vieille dame

Un ancien conseiller communal à Marrakech risque de passer quelques jours derrière les barreaux. Résidant à Derb Chyadma, au quartier Hara, le mis en cause a tabassé sa voisine, une femme dans la soixantaine, veuve et mère de deux enfants, qui effectuait des rénovations dans son appartement à cause des dégâts des dernières précipitations. D’après une source de Le Site info, l’ex-conseiller, dérangé par les travaux, a fait irruption au domicile de la victime, retiré le matériel de construction, démoli les rénovations avant de lui asséner plusieurs coups à la tête et au dos. Le coupable a ensuite disparu, laissant derrière lui la vieille dame inconsciente.

La police et la protection civile se sont immédiatement déplacés à l’appartement de la victime qui a été transférée d’urgence à l’hôpital Bnou Toufail. Une enquête a également été ouverte pour élucider les circonstances du conflit.

S.L.