Marrakech: elle se jette du 4ème étage d’une clinique

Le Site info a tenté de connaître les raisons du suicide et la version des responsables, sauf que personne n’a accepté de répondre. L’indifférence totale a été de mise concernant ce drame et notre demande d’éclaircissements a été froidement accueillie. Zakaria Ben Abilou à Marrakech

Notre source a ajouté que les gardiens de voitures et les commerçants ont aperçu la femme pendant qu’elle se préparait à se jeter et ont tenté de l’en dissuader, en vain. Ils ont même longuement crié pour alerter les employés de la clinique qui n’auraient rien tenté pour sauver la patiente.