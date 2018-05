Marrakech: la police enquête sur un mystérieux cambriolage

Sitôt alertés, les éléments de la Sûreté nationale précités se sont vite rendus sur les lieux et ont commencé leurs instigations afin de connaître les tenants et aboutissants de ce cambriolage et de mettre la main sur ses auteurs.

Les éléments de la police judiciaire et ceux de la police scientifique et technique diligentent une enquête, depuis hier mercredi, afin d’élucider l’affaire. Les caméras de vidéosurveillance sont aussi mises à contribution, ainsi que les empreintes digitales des cambrioleurs trouvées sur les lieux.