Marrakech: prison pour une femme accusée d’adultère avec un Kessal

« Lorsqu’il découvre la relation des deux amants et le lieu de leurs rendez-vous habituels, il avertit aussitôt les gendarmes qui les surprennent en flagrant délit et les arrêtent », rapporte une source proche du dossier. N.M.

Le tribunal de première instance d’Imintanout a condamné une femme accusée d’adultère à six mois de prison ferme et une amende de 1000 dirhams, tandis que son amant, un masseur de bain maure, a été libéré après que sa femme ait retiré sa plainte.