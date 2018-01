Marrakech: nouvelles arrestations dans l’affaire du café La Crème

L’affaire de la fusillade au café «La Crème» à Marrakech qui a fait, le 2 novembre, un mort et deux blessés n’est pas prête de se terminer.

Aux dernières nouvelles, cinq gendarmes ont été arrêtés, le week-end du 30 au 31 décembre, pour leur lien présumé dans cette affaire.

Le journal Akhir Saâ rapporte que les mis en cause ont été inculpés à Tanger Med avant d’être transférés à Rabat. La Brigade nationale de recherches judiciaires de la Gendarmerie royale a enquêté à Marrakech, Casablanca et Tanger et surveillé 600 appels téléphoniques appartement à plus de cent personnes suspectées d’avoir un lien avec le drame du café «La Crème».

Le journal ajoute que les cinq gendarmes arrêtés ont des grades d’adjudants et travaillent à Tanger Med. Pour rappel, le propriétaire du café et son frère ont été inculpés début novembre.

